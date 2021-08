„WzMOCnij swoje otoczenie”. Dwa projekty z regionu otrzymają wsparcie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie w gminie Polanów oraz Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej w Świeszynie zostali laureatami trzeciej edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

- Ten program to dobrosąsiedzkie wsparcie grantowe prowadzone w całym kraju przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne - mówi koordynator projektu Szymon Kostiuk. - Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Organizujemy ją na terenie 140 gmin i powiatów z całego kraju. Za nami dwie tury rekrutacji, do których zgłosiło się rekordowo dużo uczestników. Otrzymaliśmy 300 zgłoszeń, w których lokalne społeczności prezentowały swoje pomysły wzmacniające ich najbliższą okolicę. Nasze granty to impuls do wprowadzenia dobrych zmian społecznych.



W trzeciej edycji programu strażacy ochotnicy z Żydowa otrzymają ubrania bojowe, a społeczność gminy Świeszyno będzie mogła korzystać z bezpiecznych tras dla biegaczy. W poprzednich edycjach, dzięki grantom OSP Żydowo zakupiło łódź ratunkową, a Urząd Gminy Polanów wytyczył ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą na terenie miasta.