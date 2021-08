Korki na zachodniopomorskich trasach

Obserwujemy, jak przebiega ruch na trasach Pomorza Zachodniego.

Godzina 16:00

Na autostradzie A6 w stronę Szczecina - niewielki korek przed węzłem Kijewo, czyli wjazdem do centrum Szczecina.



Kilka kilometrów dalej - na A6 trzeba zwolnić przed zjazdem na ekspresową A3 w kierunku Gorzowa. Ten zator jest dłuższy aniżeli jeszcze godzinę temu - teraz zwalniamy już przed węzłem Podjuchy.



W samym Szczecinie kłopoty kierowców na ul. Gdańskiej w kierunku do centrum - przed Estakadą Pomorską korek aż do Basenu Górniczego.



Kolejka przy dojeździe do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu nieco mniejsza - zdecydowanie więcej aut po stronie wyspy Uznam.







Godzina 14:00

Utrzymuje się wielokilometrowy korek na autostradzie A6. Chodzi o odcinek od Węzła Kliniska aż do Węzła Kijewo. Ten zator sięga siedmiu-ośmiu kilometrów. Jadącym od strony Goleniowa w kierunku Szczecina niezmiennie zalecamy o tej porze trasę przez Pucice i Załom.



Utrzymuje się ponad kilometrowa kolejka także przy dojeździe do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Utrudnienie to dotyczy przede wszystkim oczekujących po stronie wyspy Uznam. Tutaj przerwa w podróży to prawie godzina.







Godzina 13:00

Rośnie korek na autostradzie A6. Chodzi o odcinek od okolic Rurki aż do Węzła Kijewo. Ten zator sięga dziesięciu kilometrów. Jadącym od strony Goleniowa w kierunku Szczecina zdecydowanie zalecamy o tej porze trasę przez Kliniska, Pucice i Załom.





Godzina 12:00

Ponad kilometrowa kolejka pojazdów ustawiła się przy dojeździe do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Utrudnienie to dotyczy przede wszystkim oczekujących po stronie wyspy Uznam. Tutaj przerwa w podróży to co najmniej jedna godzina.Sporo utrudnień także na S3. Dwukilometrowy korek dla powracających znad morza widoczny jest już na obwodnicy Goleniowa. Podobnie na A6 dla jadących od strony Węzła Rzęśnica w kierunku Węzła Kijewo. Ten zator sięga już niemal czterech kilometrów.