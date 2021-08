Arkonka zamknięta do odwołania

Dwa tygodnie temu w jednym z basenów - w tzw. "łezce" - stwierdzono obecność chorobotwórczych bakterii, pałeczek ropy błękitnej, które zagrażają zdrowiu i życiu kąpiących się.

Bakterii nie udało się usunąć pomimo tzw. ostrego szokowania wody, czyli zastosowania w basenie większej dawki środków chemicznych. Z tego powodu podjęto decyzję o zamknięciu całego kompleksu.- W poniedziałek rano po raz kolejny na Arkonce pojawią się pracownicy specjalistycznej firmy, którzy spróbują zlokalizować źródło bakterii - informuje rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska, Andrzej Kus.- Firma będzie sprawdzała kratki odpływowe, murki, wodery pracowników... Jeśli będziemy pewni, że wszystko jest ok, że nie ma zagrożenia, wtedy obiekt uruchomimy. Mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. No i przepraszamy za utrudnienia, robimy, co możemy, chcielibyśmy, by w najbliższych dniach Arkonkę otworzyć - zapewnił Kus.Zakażenie pałeczką ropy błękitnej może wywoływać wiele chorób, m.in. zapalenie opon mózgowych i infekcję układu moczowego.