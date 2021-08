Sztuka na świnoujskiej promenadzie [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Prace Świnoujskich twórców na zawsze wpisały się w nadmorski krajobraz. W poniedziałek odsłonięto cztery mozaiki obrazów miejscowych malarzy. Podziwiać je można na Promenadzie Zdrowia.

Mozaiki przedstawiają prace Jana Bociągi, Jerzego Pawełczyka, Tadeusza Zielińskiego i Zofii Kuglin. Ich projektem i wykonaniem zajęła się Justyna Klimczewska, absolwentka ASP w Warszawie.



- Trzeba było odczytać każdego artystę z osobna. Jego zamierzenia, jego myśli, to co chcieli pokazać. Żmudne, ponieważ jest to układane z małych elementów, natomiast wycinane z bardzo dużych tafli w różnych kolorach - mówi artystka.



Cały proces tworzenia mozaik trwał pięć miesięcy. Efekty zadowalające, co potwierdza Tadeusz Zieliński, malarz - autor jednego z czterech przedstawionych obrazów.



- Moje obrazy były już powielane w wielu wersjach, ale byłem ciekawy właśnie, jak one wyjdą w postaci mozaiki. Myślę, że to jest trafione - stwierdza malarz.



Fundatorem mozaik są lokalne firmy budowlane. Prace podziwiać można na Promenadzie Zdrowia - przedłużeniu ul. Prusa.