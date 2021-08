Niebezpieczne przejście w Zieleniewie zostanie przebudowane [WIDEO]

Zdjęcia: Przemysław Polanin [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na taką inwestycję Zieleniewo czekało latami. Mowa o przebudowie przejścia dla pieszych na drodze prowadzącej do Kołobrzegu.

Chodzi o przejście dla pieszych w centrum miejscowości liczącej ponad dwa tysiące mieszkańców, położonej na jednym z głównych wjazdów do Kołobrzegu. W poniedziałek podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy przejścia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja zakłada m.in. montaż sygnalizacji świetlnej.



Wicewojewoda Marek Subocz wskazuje, że takie zmiany są w tym miejscu niezbędne.



- Tutaj jest ogromny ruch. Niedaleko znajduje się przedszkole, jest osiedle i sklep. Miejsce to jest z wyjątkowo natężonym ruchem - mówi Subocz.



Sołtys Zieleniewa Mirosława Folta opisuje, co działo się na przejściu od lat.



- Straszne, tu nie można przejść. Był jeden wypadek śmiertelny. Starszy pan był na pasach i facet go po prostu zabił. Pojedynczych wypadków było chyba z 12 - mówi Folta.



Inwestycja będzie gotowa w październiku. Jej wartość to ponad 70 tysięcy złotych, a rządowe dofinansowanie pokrycie 80% kosztów.