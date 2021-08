Sadzonki dębu za nakrętki. Trwa akcja ZUK-u

Fot. ZUK

Przynieś co najmniej 100 nakrętek i odbierz sadzonkę dębu. Zakład Usług Komunalnych ma do rozdania ponad 1500 sadzonek drzewek wyhodowanych we własnej szkółce.

Wszystkie zebrane nakrętki zostaną przekazane dla chorującej na SMA Ingi Niedźwieckiej - mówi Adrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.



- Kiedy uzbieramy sto nakrętek, wysyłamy emaila na adres wydzial.lasow@zuk.szczecin.pl i umawiamy się na odbiór sadzonki z pracownikami Zakładu Usług Komunalnych. Dęby znajdują się już w donicach. Dodatkową atrakcją jest to, że każdy kto przyniesie nakrętki uda się z pracownikami na plantację drzewek i sam wybierze dla siebie okaz, który zabierze do domu - mówi Kus.



Akcja skierowana jest do wszystkich i potrwa do 25 września. Na koncie zbiórki dziewczynki na portalu siepomaga.pl wciąż brakuje prawie 3 mln zł.