Konkurs harcerzy z Międzyzdrojów. Można wygrać 1000 zł

Konkurs na pamiątkową tablicę ogłaszają międzyzdrojscy harcerze. Polega na jej zaprojektowaniu z okazji 75-lecia funkcjonowania organizacji w Międzyzdrojach.

Propozycje powinny zawierać symbolikę zarówno harcerską, jak i patriotyczną, ale też odwoływać się do lokalnej działalności harcerstwa. Gotowa już tablica zawiśnie na ścianie Centrum Integracji Społecznej, znajdzie się na niej nazwisko twórcy. Do tego zwycięzca konkursu dostanie tysiąc złotych.



Swoje propozycje do końca września można składać w Centrum Integracji Społecznej w Międzyzdrojach.