Oddaj nakrętki i zabierz drzewko

Fot. Zakład Usług Komunalnych.

Sadzonka dębu w zamian za sto plastikowych nakrętek. Taką akcję rozpoczął Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Do rozdania jest ponad 1500 sadzonek dębów wyhodowanych we własnej szkółce. Plastikowe nakrętki zostaną przekazane chorującej na SMA Indze Niedźwieckiej. Jej rodzice i przyjaciele od wielu miesięcy zbierają środki na to, by dziewczynkę poddać terapii genowej i rehabilitacji. Wciąż brakuje ponad 2 milionów złotych!



Każdy, kto chciałby otrzymać 80-90 centymetrowe sadzonki powinien uzbierać co najmniej 100 plastikowych nakrętek. Następnie wysłać maila na adres wydzial.lasow@zuk.szczecin.pl i umówić się na odbiór sadzonki.



Dodatkową atrakcją jest to, że będzie można na plantacji samemu wybrać sobie drzewko.

Akcja potrwa do 25 września.



To kolejne tysiące drzew, które trafią w ręce mieszkańców. W maju, podczas pierwszej edycji akcji, chętni odbierali sadzonki na Jasnych Błoniach. W zamian przynosili ze sobą książki dla dzieci, którymi później wyposażone zostały dwie biblioteki w szczecińskich szkołach. Rozdano wówczas 2000 dębów.