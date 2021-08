Fama ruszyła, ale instalację zatrzymał wiatr [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

"Frishe Fishe", to instalacja, którą zatrzymała pogoda! W niedzielę w Świnoujściu wiatr był tak silny, że zapowiadana przez famowiczów, podświetlana instalacja musi poczekać na pełen montaż. Ten nastąpi we wtorek.

Już od poniedziałkowego poranka w mieście odbywają się spotkania z artystami, warsztaty i koncerty. Wieczorem na Promenadzie Zdrowia oko miała cieszyć artystyczna instalacja.



Sławomir Przybył, dyrektor artystyczny zachęca, by ją zobaczyć w pełnej krasie. To będzie możliwe, gdy... ustanie wiatr. - "Frishe Fishe" czyli instalacja, która jest w trakcie, jak widzicie państwo przygotowań, ale będzie wisiała sobie przez czas trwania festiwalu. Warto przyjść wieczorem, jak już słońce zajdzie, bo będzie to instalacja, która zostanie podświetlona i robi naprawdę ogromne wrażenie.



Przy fontannie z pomostem na Promenadzie Zdrowia, instalacja pojawi się już we wtorek. Atrakcji będzie znacznie więcej.



- Koncert, który odbędzie się w Amfiteatrze im. Marka Grechuty będzie nosił tytuł "Dzika rzecz, polska muzyka transformacji" i jest to koncert inspirowany książką Rafała Księżyka - dodał Przybył.



Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Fama będzie trwała do 28 sierpnia.