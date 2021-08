Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzy kąpieliska w Zachodniopomorskiem - zamknięte z powodu bakterii.

Pierwsze to plaża nad Zalew Szczeciński, w Stepnicy. Tam Sanepid wykrył w wodzie enterokoki.



Drugie kąpielisko zamknięte dla mieszkańców i turystów, to Wodna Dolina w Koszalinie.

Tam stwierdzono bakterie E-coli.



Z pozostałych plaż w regionie - można korzystać.



Przypominamy, że do odwołania zamknięta jest też szczecińska Arkonka. W jednym z basenów stwierdzono obecność chorobotwórczych bakterii - pałeczek ropy błękitnej. Z tego powodu podjęto decyzję o zamknięciu całego kompleksu.