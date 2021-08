Rok szkolny 2021/22. W jakim trybie?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zajęcia w trybie stacjonarnym, dodatkowe środki bezpieczeństwa czy też możliwość tworzenia punktów szczepień - tak od 1 września wyglądać będą polskie szkoły i przedszkola.

Na wprowadzenie tych zmian Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało placówkom oświatowym ponad 100 milionów złotych. Większość środków na ten cel pochodzić będzie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.



- Agencja jest odpowiedzialna za przygotowanie wszelkich środków, które mają trafić do szkół; chodzi o płyny dezynfekujące, dezynfekatory, maseczki, rękawiczki..., to, co potrzebne jest nauczycielom, pracownikom i uczniom do tego, by czuć sie bezpiecznie, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze - podkreśla zachodniopomorski wicekurator oświaty, Jerzy Sołtysiak.



Poza dodatkowymi pieniędzmi na poprawę bezpieczeństwa Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało także rekomendację dotyczącą korzystania z maseczek na terenie danej szkoły.



- Tu jest podział, jeżeli chodzi o rekomendacje: dla szkół ponadpodstawowych, dla uczniów, którzy będą przebywać w pomieszczeniach wspólnych, czyli na korytarzach w czasie przerw zaleca się, żeby jednak maseczki mieli, natomiast w przypadku uczniów szkół podstawowych tak twardych zaleceń nie ma pod warunkiem, że będzie możliwość zachowania dystansu - dodał.



W tym tygodniu szkoły w całym kraju otrzymają także informacje dotyczące możliwości organizacji szczepień na terenie danej placówki. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmować będą jednak dyrektorzy szkół.