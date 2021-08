Utrudniony wyjazd z miasta, wskazana cierpliwość

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Spore korki na ul. Gdańskiej, dokładniej: na nitce wyjazdowej ze Szczecina.

Godz. 16.00

Rośnie korek na ulicy Gdańskiej przy dojeździe do Estakady Pomorskiej w Szczecinie. Na nitce wyjazdowej z miasta zator sięga już połowy ulicy Energetyków i połowy Trasy Zamkowej. W tej części Szczecina kierowcy utkną także przy dojeździe od strony prawobrzeża do Mostu Długiego. Stąd zalecamy, aby przy wjeździe do centrum miasta korzystać z Trasy Zamkowej.



Godz. 15.00

Spore korki na ul. Gdańskiej, dokładniej: na nitce wyjazdowej ze Szczecina. Zator sięga już mostu nad Parnicą i - zdaniem dzwoniących do nas kierowców - spowodowany jest przede wszystkim niewłaściwą jazdą w okolicy Estakady Pomorskiej.



- Wyjeżdżając z miasta, jadąc dołem Estakady jedziemy dwoma pasami, obok siebie. Nie trzeba "gęsiego", jeden za drugim na prawym pasie. Zwróćcie uwagę: wszystko jest opisane na znakach - apelował jeden z kierowców.