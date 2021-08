Kolejki do miejskiego żłobka w Kołobrzegu

Żłobek miejski w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Nie dla wszystkich maluchów wystarczy miejsca w publicznym żłobku w Kołobrzegu.

O kolejce do „Krasnala" poinformował poseł Czesław Hoc z Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi parlamentarzysta, informacje o liście oczekujących na miejsce otrzymał od Zarządu Regionu Koszalińskiego NSZZ „Solidarność".



- Rzeczywiście mamy kolejkę do miejskiego żłobka, na liście rezerwowej jest ponad sto dzieci - mówi Hoc.



Wiceprezydent Kołobrzegu do spraw społecznych Ilona Grędas-Wójtowicz informuje, że kolejka do żłobka rzeczywiści istnieje, jednak jest ona zdecydowanie krótsza.



- Na liście rezerwowej oczekuje 45 maluchów. Część rodziców po decyzji o niezakwalifikowaniu się do żłobka, skorzystała z oferty placówek niepublicznych, ewentualnie z innych możliwości zapewnienia opieki - mówi Grędas-Wójtowicz.



Jednocześnie miasto ma w planach rozbudowę żłobka, która rozpocznie się w 2022 roku. Dzięki niej placówka zyska dodatkowych 50 miejsc dla maluchów.