Gmina Kozielice otrzymała środki na cyfryzację

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

Bezpłatne kafejki internetowe powstaną w świetlicach wiejskich na terenie jedenastu sołectw gminy Kozielice.

Ma to ułatwić mieszkańcom - zwłaszcza seniorom - dostęp do oferowanych obecnie usług cyfrowych - mówi Marcin Sztuka z Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach.



- Społeczeństwo nam się starzeje, dlatego w każdej świetlicy zostanie utworzona taka kafejka internetowa. Będzie można skorzystać ze sprzętu komputerowego, zrobić wydruki, ksero. Wszystko bezpłatnie. W każdej miejscowości będzie tworzone takie centrum kształcenia - mówi Sztuka.



Na konwersję cyfrową, w tym zakup sprzętu i szkolenia, GOK w Kozielicach pozyskał ponad 125 tysięcy złotych z Narodowego Centrum Kultury. To rekordowe wsparcie działań GOK-u - dodaje Sztuka.



- To dla nas ogromny sukces. Jesteśmy jedną z najmniejszych gmin w Polsce, a tutaj taki sukces. Pozwoli nam, abyśmy mogli bardziej pomagać mieszkańcom gminy Kozielice - mówi Marcin Sztuka.



Poza kafejkami internetowymi, Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach planuje kupić profesjonalne nagłośnienie i telebim. Dzięki temu już w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli skorzystać z Kina Letniego.