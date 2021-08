Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Zaatakował ratowników medycznych - usłyszał wyrok. Sąd skazał agresywnego mężczyznę na rok pozbawienia wolności.

Musi też zapłacić po dwa tysiące złotych zadośćuczynienia każdemu pokrzywdzonemu.



Do zdarzenia doszło 17 listopada 2019 roku w Kołobrzegu. Pogotowie wezwano do mężczyzny, który leżał przy drodze. Gdy ratownicy udzielali mu pomocy pacjent zaatakował ich. Wyzywał, groził, szarpał i pluł. Ratownicy wezwali policję, a mężczyzna zaatakował również interweniujących funkcjonariuszy.



Za atak na ratownika medycznego może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.