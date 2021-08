Pierwszy dzień nowej organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej i poważne utrudnienia dla kierowców.

Korki w drodze do centrum Szczecina sięgają Mostu Pionierów oraz Mostu Cłowego. Od środy w stronę Lewobrzeża dostępne są dwa pasy. Jeden na jezdni północnej oraz jeden na południowej - obok przystanku Merkatora, prowadzący przez torowisko tramwajowe. Zmiany dają się we znaki kierowcom.- Przeprawić się na prawy brzeg aż miło, szybko i sprawnie. Ale widzę, że z powrotem będzie zdecydowanie gorzej. - Most Pionierów w kierunku centrum Szczecina zablokowany. Korkuje się od połowy - dzwonią kierowcy.Obecna organizacja ruchu na Estakadzie Pomorskiej potrwa przez najbliższych kilka miesięcy - zapowiadają urzędnicy. Przebudowa wiaduktu ma zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku.