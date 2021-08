Kołobrzeg zapłaci za rehabilitację seniorów

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Kołobrzescy seniorzy będą mogli skorzystać z darmowej rehabilitacji. Za zabiegi zapłaci im Urząd Miasta.

To druga edycja miejskiego programu, z którego mogą skorzystać osoby w wieku 60+. Jak mówi wiceprezydent Kołobrzegu Ilona Grędas-Wójtowicz, wystarczy, że senior przedstawi dwa dokumenty.



- Jest potrzebna Kołobrzeska Karta Mieszkańca, ponieważ to pozwala nam zweryfikować, że to na pewno jest mieszkaniec naszego miasta. Po drugie, skierowanie od lekarza rodzinnego. Teraz jest ten moment, żeby uzyskać stosowne skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne - mówi Grędas-Wójtowicz.



Zapisy przyjmowane będą od 1 września. Pierwsze zabiegi rozpoczną się tydzień później. Każda z osób zakwalifikowanych do programu będzie mogła skorzystać z dziesięciodniowej serii 30 zabiegów. Miejsc wystarczy dla tysiąca seniorów, a za ich rehabilitację miasto zapłaci 300 tysięcy złotych.