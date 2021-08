Morski urodzaj w branży okrętowej

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwa dobra koniunktura dla armatorów - ceny za transport bardzo szybko rosną.

To dziesiątki tysięcy dolarów za każdy dzień żeglugi - wyjaśnia Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.



- Zdecydowanie numerem jeden jest rynek kontenerowy. Kontenerowce zarabiają olbrzymie pieniądze. Na przykład takie popularne, budowane w Stoczni Szczecińskiej małe kontenerowce, one zarabiają nawet 120 tysięcy dolarów dziennie. Czy to jest praktycznie rekord historyczny - mówi Gogol.



Stawki wzrosły nawet kilkukrotnie. Zyskuje na tym także Polska Żegluga Morska.



- PŻM opiera się na statkach typu handysize, to są jednostki między 20 a 40 tysięcy DWT [nośność statku - red.]. Tutaj również stawki dzienne są bardzo dobre, ponieważ w gorszych latach - np. 2016-2017 roku - wynosiły około 4-6 tys. dolarów. W chwili obecnej to jest 32 000 dol. Także tutaj widzimy bardzo duży wzrost - mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej.



Zdaniem ekspertów, tak dobrego okresu w branży nie było od ponad 10 lat. Koniunkturę napędza globalne zapotrzebowanie na węgiel i rudę żelaza.