"Jesteśmy na finiszu" przebudowy pętli Głębokie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Większość prac związanych z przebudową układu drogowego w okolicach Głębokiego w Szczecinie dobiega końca.

Wykonawcy pozostała jeszcze tylko pętla autobusowo-tramwajowa oraz przyległy do niej parking. Całość ma być gotowa najpóźniej do grudnia tego roku.



Obecnie na pętli Głębokie trwa montaż wiat przystankowych, który dobiega już końca - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



- Montaż wiat będzie trwał jeszcze około tygodnia, bo trzeba je zamontować na wszystkich peronach. Są też prace związane z budową i wykończeniem budynku socjalno-kasowego na samej pętli. Sam budynek to jest kwestia kilkunastu najbliższych tygodni. Poza tymi pracami na samej pętli, są drobne prace wykończeniowe i porządkowe. Jest też budowa parkingu park&ride, który znajduje się obok. Jesteśmy na finiszu - mówi Zieliński.



Koszt budowy ronda, przebudowy dróg i modernizacji pętli Głębokie, to kwota około 65 milionów złotych.