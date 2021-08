Dzięki SB szczecińska "Solidarność" ma swego rodzaju kronikę

Mat. IPN Mat. IPN

Był jednym z najbardziej niebezpiecznych agentów Służby Bezpieczeństwa w szczecińskiej "Solidarności" - tak opisywany jest w publikacjach historycznych. Franciszek Skwierczyński był agentem SB w latach 1980-82.

Szczeciński Instytut Pamięci Narodowej wydał jego raporty - mówi Marcin Stefaniak, współautor książki.



- Zaznaczam, że to był bardzo ważny agent. Jego działalność jest złożona i skomplikowana. Z jednej strony, w tym okresie do stanu wojennego, jego głównym zadaniem było przekazywane informacji o tym, co się dzieje w "Solidarności". Wiemy dokładnie co się działo o godzinie 15, 20 czy 21, o czym wówczas rozmawiano. Drugi element to jest internowanie, kiedy przekazywał co się działo wśród internowanych. Trzeci, według mnie najistotniejszy, gdzie już miał zadania nie informacyjne a dezintegracyjne, to jest podziemie - mówi Stefaniak.



Książka nosi tytuł "Franciszka Skwierczyńskiego >tajna kronika< szczecińskiej >Solidarności< w latach 1980–1982".



- Franciszek Skwierczyński przekazywał informacje SB nieraz trzy razy dziennie. To są cztery tomy akt jego pracy. Dzięki temu nasza szczecińska "Solidarność", ma w pewnym sensie swego rodzaju kronikę. W niej jest wskazane co się dokładnie działo np. 20 listopada, kto i z kim się spotkał, jakie były emocje. Zaznaczam, że to jest ewenement na skalę ogólnopolską, bo w innych regionach czegoś takiego nie ma - mówi współautor książki.



Franciszek Skwierczyński w 1983 roku wyjechał do Francji i tam mieszka do dziś.



W Szczecinie od 18 sierpnia 1980 roku trwały strajki, które zakończyły się podpisaniem porozumień 30 sierpnia.