Stargard przygotowuje się do nowego roku szkolnego

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska [Radio Szczecin]

W Stargardzie trwają jeszcze ostatnie prace związane z remontami szkól i przedszkoli miejskich.

Wakacje to okres wytężonej pracy we wszystkich placówkach oświatowych – podkreśla Piotr Styczewski, rzecznik Urzędu Miejskiego w Stargardzie. - W szkołach dzieje się naprawdę bardzo dużo, remonty toalet, sal lekcyjnych, nowe wyposażenie w pracowniach komputerowych.



Są też szkoły, w których pojawi się nowy monitoring i nowe oświetlenie. Przy SP nr 4 ruszyła budowa nowoczesnego boiska do piłki nożnej, a zlokalizowana na Kuśnierzy Szkoła podstawowa nr 5 zyska siłownię plenerową i boisko do minikoszykówki. To w ramach realizacji zwycięskiego projektu Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Nowa siłownia plenerowa pojawi się też przed SP nr 10 przy ulicy Szkolnej.



Wakacyjne remonty objęły także przedszkola miejskie. W trzech z nich wyremontowano łazienki, a w przedszkolu numer 5 na Lechickiej wymieniono okna, odświeżono sale, a kuchnia zyskała nowy sprzęt. Wszystkie prace pochłoną ponad trzy miliony złotych.