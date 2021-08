Popołudniowe korki na ul. Gdańskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie kilometra sięga korek na ulicy Gdańskiej w Szczecinie przy dojeździe do Estakady Pomorskiej.

Chodzi o nitkę wlotową do centrum miasta, gdzie od rana obowiązuje zmieniona

organizacja ruchu kierowców. Głównie z powodu kolejnych prac drogowych w tej części Szczecina.



Utrudnienia na Estakadzie Pomorskiej potrwają prawdopodobnie aż do końca roku - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



- Wykonawca wchodzi teraz w okres prac prowadzonych w tym okresie jesienno-zimowym. Z uwagi na to, że trzeba zachować reżimy technologiczne przy pewnych robotach, to mamy ten czas określony na koniec tego roku, kiedy te prace powinny być zrealizowane. Czy tak będzie, to się okaże w toku prac, które będą prowadzone - mówi Zieliński.



Całkowicie przebudowaną Estakadą Pomorską w Szczecinie kierowcy pojadą pod koniec trzeciego kwartału przyszłego roku.