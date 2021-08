Są mieszkania wspomagane dla seniorów

Mieszkańcy Szczecina, którzy ukończyli 70. rok życia, mogą wynająć jedno z trzech lokali. To tzw. mieszkania wspomagane - wyposażone w 24-godzinny monitoring.

Zostały zaprojektowane tak, by były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych.

Mieszczą się w budynku z windą, przy ul. Królowej Jadwigi 45b. Wnioski można składać do 31 sierpnia.



Seniorzy, wynajmujący mieszkania, mogą korzystać z porad pracowników MOPR udzielanych w punkcie konsultacyjnym, brać udział w zajęciach w Społecznym Ośrodku Wsparcia Dziennego czy korzystać ze wsparcia w formie usług opiekuńczych.



Do wynajmu przeznaczone są trzy mieszkania dwupokojowe z oddzielną kuchnią i łazienką.

Każde ma ok 50 m2 powierzchni.



O wynajem mieszkania mogą starać się osoby, które: są mieszkańcami Szczecina; ukończyły 70. rok życia (a osoby, które zamieszkają z nimi np. współmałżonek mają nie mniej niż 60 lat); samotne lub pozbawione wsparcia rodziny, w dniu podpisania umowy nie posiadające prawa do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta lub gmin ościennych; przez okres 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie posiadały prawa do lokalu na terenie miasta lub gmin ościennych z wyjątkiem prawa najmu lokalu mieszkalnego lub lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielczego, których miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosi min 2015 zł, a maksimum 5 628 zł w przypadku gospodarstwa dwuosobowego; min. 3046 zł, a maksimum 6 879 zł w przypadku gospodarstwa trzyosobowego.



Wnioski o najem mieszkania przyjmowane są w głównej siedzibie MOPR przy ul. Sikorskiego 3 do dnia 31 sierpnia.



Szczegółowe informacje odnośnie naboru, stawek opłat oraz dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie mopr.szczecin.pl.