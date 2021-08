Zdrowy i słodki poranek? Tylko z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Borówki, banany, śliwki czy brzoskwinie - kosze pełne tych owoców wręczaliśmy w czwartek szczecinianom.

To był przedostatni "Owocowy Czwartek z Radiem Szczecin" w ramach naszego letniego studia.



Koszyki z soczystym i zdrowym śniadaniem od "Owocowego świata" rozdawał od rana Jarek Gowin.



- Specjalnie tu wpadłam po owoce, bo jadę do wnuczka i na pewno będzie się cieszył. Mamy tutaj borówki - jego ulubiony owoc. - Z wnukami się podzielę i z partnerką. Moja partnerka ma na imię Jagoda, czyli Jadzia. Ze śliwkami coś pomyślimy i może zrobimy knedle. - Specjalnie przyjechałam do was na rowerze. Dzisiaj słyszałem, że jest już przedostatni "Owocowy czwartek". Owoce to jest zdrowie - mówili słuchacze Radia Szczecin.



W piątek zapraszamy do naszego letniego studia na kawę od Qualia Cafe.