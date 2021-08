Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Spore kolejki oczekujących na dojazd do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Zator, od strony wyspy Wolin, sięga dwóch kilometrów.

Oznacza to dla kierowców, co najmniej dwugodzinną przerwę w podróży.



Od strony wyspy Uznam korek sięga kilometra. Tym samym czas oczekiwania na wjazd na prom, to tutaj co najmniej godzina.