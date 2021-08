Ktoś zniszczył drzewa w centrum. "To akt wandalizmu"

Policja zajmie się sprawą okorowania dwóch drzew na ulicy Krzywoustego.

Klony rosną w pobliżu popularnego baru sprzedającego kebaby oraz sklepu monopolowego. Jedno drzewo ma całkowicie zdartą korę aż do korony, drugie ma usunięty tylko wąski, pionowy pas.To akt wandalizmu. Obserwujemy drzewa, być może trzeba będzie je wymienić - mówił w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.- Cały czas liczymy na to, że uda się przynajmniej jednemu z tych drzew odbić i nie będzie takiej konieczności. Jeśli jedna będzie trzeba, to wiosną zastąpimy je nowymi drzewami - mówił Kus.Sprawę nagłośnił w interpelacji radny Rady Miasta Przemysław Słowik. Zwrócił on też uwagę na okorowanie innych drzew w parku im. Janiny Szczerskiej. Tam sprawcą okazał się pies. Właściciel został ukarany przez policję.