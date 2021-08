Blisko 130 tys. dzieci w regionie skorzystało z programu "Dobry Start"

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie 40 mln złotych - tyle w naszym regionie wypłacił Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenia w wysokości 300 złotych otrzymali rodzice i opiekunowie prawie 130 tys. dzieci. Pieniądze są przeznaczone na wyprawkę szkolną - mówi Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS.



- Największą kwotę wypłacił szczeciński ZUS, 25 milionów złotych, a trafiła ona do rodziców i opiekunów niemal 84 tysięcy dzieci. Koszaliński oddział przekazał dotychczas ok. 14 mln zł dla prawie 46 tys. uczniów. W całym kraju w ramach programu "Dobry Start" na konta rodziców trafiło 925 milionów złotych. I te wypłacone dotychczas świadczenia obejmują ponad 3 mln dzieci - mówi Jagielski.



Program "Dobry start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają rok szkolny, aż do ukończenia przez nich 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnością. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.