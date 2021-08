Szczepienia przeciw Covid-19 we własnym mieszkaniu! Taką formę podania preparatu organizuje gmina Golczewo.

Burmistrz uruchomił specjalną infolinię, pod którą można dzwonić i umawiać się na wizytę w domu.To forma pomocy osobom, które pracują do późna, bądź nie mają możliwości dojechać do punktu szczepień.Dzwoniąc pod numer: 504 249 603, trzeba podać numer PESEL i numer telefonu.Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 20:00. Szczepienia odbywać się będą preparatami Pfizer lub Johnson&Johnson.