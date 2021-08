Wiemy, gdzie warto zajrzeć w ten weekend!

W ten weekend sporo się dzieje w regionie, ale też i w samym Szczecinie. W piątek - na dobre rozpoczęcie weekendu - zapraszamy na pyszną kawę do Radia Szczecin!

PIĄTEK - NIEDZIELA - Festyn militarny - Dziwnów, różne miejsca



PIĄTEK - SOBOTA - FAMA na finiszu - Świnoujście, różne miejsca



PIĄTEK - 13:00 - bezpłatne zwiedzanie ogrodu dendrologicznego w Przelewicach



PIĄTEK - SOBOTA - 18:00 - Festiwal Garaże 2021, Szczecin, Łasztownia



PIĄTEK - 18.30 - Dni Stargardu druga odsłona - Stargard, teren zielony przy Amfiteatrze



PIĄTEK - 19:00 - koncert muzyki poważnej - Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48



PIĄTEK - 19:00 - Pałacowa Noc w Muzeum - Trzebiatowski Ośrodek Kultury Pałac, Trzebiatów, Wojska Polskiego 67



PIĄTEK - 20:00 - koncert uczestnikom Sierpnia '80 - Szczecin - dach Centrum Dialogu Przełomy, Police - skwer im. Jana Pawła II



SOBOTA - 8.30 - wycieczka kajakowa po Międzyodrzu - Gryfino, ul. Nadodrzańska 1, Nabrzeże Miejskie



SOBOTA - 10:00 - bieg/spacer inauguracyjny, Szczecin, polana przy Wieży Gocławskiej (Bismarcka), ul. Narciarska 5a



SOBOTA - 10:00 - WYSTAWA - Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34



SOBOTA - 10:00 - święto straży pożarnej - Golczewo, rożne miejsca



SOBOTA - 11:00 - dożynki gminne w Słajsinie pod Nowogardem, różne miejsca



SOBOTA - 15:00 - koncert poezji śpiewanej - Moczyły 12b, Plac przy świetlicy



SOBOTA - 15:00 - Festiwal Baniek Mydlanych, Szczecin, Park Kasprowicza, Psia Polana



SOBOTA - 20:00 - Koncert - MOK Police, ul. Siedlecka 1a



SOBOTA - 21:15 - kino samochodowe - Szczecin, Atrium Molo, ul. Mieszka I 73



SOBOTA - 22:00 - impreza muzyczna - After Ego, Szczecin, Plac Batorego 4



SOBOTA - 23:00 - Hala Odra - bulwar Maurycego Beniowskiego 5



NIEDZIELA - 10:00 - 15:00 - Bazar lokalnych wystawców - OFF MARINA, Szczecin, ul. Chmielewskiego 18



NIEDZIELA - 11:00 - niedziela na Różańce, Szczecin, Ogród Różany



NIEDZIELA - 12:00 - spacer w podziemiach - Szczecińskie Centrum Edukacji Ekologicznej „Szmaragdowe-Zdroje”, ul. Kopalniana 12



NIEDZIELA - 12:00 - Bobolice, plac rekreacyjny przy ul. Dworcowej



NIEDZIELA - 13:00 - 17:00 - Festyn w Łobzie - Stare Boisko, Łobez



NIEDZIELA - 15:00 - Festyn „Pożegnanie wakacji" - Szczecin, podwórko przy ul. Jagiełły 4-4a.



NIEDZIELA - 17:00 - koncert folklorystyczny - Mierzyn, Mierzynianka, ul. Nasienna 20



Impreza fanów militariów odbywa się po raz 12. Na miejscu zaprezentują się żołnierze wojsk specjalnych, 1 batalion szturmowy w Dziwnowie, grupy rekonstrukcyjne, podchorążowie WAT i terytorialsi. Komandosi pokażą swój sprzęt, opowiedzą o służbie. Będzie pokaz skoków ze spadochronem ze śmigłowca do Dźwiny. Zaplanowano koncert, zawody w rzucie nożem i toporkiem. Inscenizację „Walki o górę Św. Anny" będzie można zobaczyć w sobotę o 11. Szczegóły na Facebookowej stronie wydarzenia.Do soboty potrwa tegoroczna Fama w Świnoujściu. Impreza z przerwami odbywa się od 1965 roku. Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej, na którym uczestnicy szkolą swoje umiejętności pod okiem profesjonalistów to imprezy plenerowe, warszataty, happeningi czy kabarety. W piątek m. in. spotkanie z Małgorzatą Gołotą, autorką reportażu o greckiej wyspie, wernisaż wystawy sekcji sztuk wizualnych, czy 50 lecie zespołu Laboratorium. Wieczorem w Barze Letnim wystąpi Bajzel. W sobotę finał warsztatów Solo Act, wokalnych, występ kabaretu A JAK!, a wieczorem After Party.W ramach inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w piątek Ogród Dendrologiczny zwiedziecie za darmo. Dzieci wezmą udział w warsztatach, zobaczycie prezentację zabytków w 3D, zwiedzicie niedostępne na co dzień pomieszczenia Pałacu. Posłuchacie koncertu muzyki dawnej. O wszystkich wydarzeniach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa czytajcie na: https://bdz.szczecin.pl/Finaliści 4. Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Młodego Pokolenia wystąpią w ten weekend w Szczecinie. 4 edycja Festiwalu Garaże startuje w piątek. Oprócz debiutantów wystąpią znani artyści - Sokół, Luxtorpeda, Ania Karwan, Illusion, Baranovki czy Hackard. Szczecin reprezentować będzie zespół Muted Message. Patronem medialnym Festiwalu jest Radio Szczecin.Z koncertami wystąpią Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Muchy, Happysad, Red Lips i Afromental. Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny. Zabawa potrwa do niedzieli.Młodzi i utalentowani muzycy z Polski, Hiszpani, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji oraz Serbii, którzy przygotowywali się pod okiem uznanych instrumentalistów i pedagogów wystąpią w szczecińskiej Filharmonii. Orkiestrę poprowadzi Rune Bergmann - Dyrektor Artystyczny i Dyrygent Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie. To będzie finał wieńczący dziewiątą edycję projektu warsztatowego International Lutosławski Youth Orchestra. Początek o 19, bilety można kupić w kasie lub w internecie.Noc, a właściwie wieczór, w trzebiatowskim Pałacu. O 19 rozpocznie się koncert "Barokowe zakończenie wakacji" na lutnię i flet. Potem wykład dr Janiny Kochanowskiej "Na tropach tajemnic Pałacu", o 21 etiuda w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych.W piątek zabrzmi motyw muzyczny z "Dziewiątych wrót" Romana Polańskiego skomponowany przez Wojciecha Kilara. Będą też "Mury" Jacka Kaczmarskiego, czy "Sen o Victorii" zespołu Dżem. Orkiestra Opery na Zamku pod batutą Jerzego Wołosiuka zagra zakazane piosenki oraz muzykę z polskich filmów przedwojennych. Koncerty w Szczecinie i Policach rozpoczną się o tej samej godzinie - 20. Wstęp na wydarzenie w Szczecinie jest wolny, w Policach trzeba mieć bezpłatne wejściówki, do zdobycia w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.Wyprawa kajowakowa na zakończenie wakacji po Międzyodrzu. Organizuje ją Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Udział jest płatny. Zapisy pod numerem telefonu 789 035 121. Nie trzeba mieć swojego sprzętu, zostanie on wypożyczony w ramach wpisowego. Wyprawa zakończy się na plaży w Gryfinie. Trasa wycieczki to około 11 km. Jej trudność określa się na 3-4 w 10 punktowej skali. Planuje się, że uczestnicy pokonają ją w 3-4 godziny.Uroczyste otwarcie Zielonego Punktu Kontrolnego na Uroczysku Kupały. Uczestnicy spaceru inauguracyjnego dostaną mapę z zaznaczonymi punktami, które trzeba będzie odnaleźć w terenie. To okazja do zapoznania się z ideą biegów na orientację. Nie obowiązują zapisy ani opłaty.Ekspozycja „Szczecin. Atlas obecności" prezentuje dawne i nowe obrazy miasta, charakterystyczne miejsca i wydarzenia, przypomina drogi prowadzące do Szczecina współczesnego oraz ludzi, którzy je wytyczali i kreowali. Składają się na nią archiwalne i współczesne fotografie ze zbiorów prywatnych i od szczecińskich instytucji, dokumenty zachowane w archiwach i muzeach, archiwalne artykuły ze szczecińskich gazet, a także materiały z archiwów krajowych agencji prasowych. Wstęp na wystawę jest płatny. Można ją odwiedzać od wtorku do niedzieli od 10 do 18.Ochotnicza straż pożarna w Golczewie świętuje 75-lecie. W sobotę o 11 funkcjonariusze uroczyście przemaszerują tam ulicami miasta. Godzinę wcześniej odbędzie się msza święta. W południe w jednostce rozpocznie się wielkie świętowanie. Będzie wystawa multimedialna, odznaczenia strażaków i wozy strażackie.Msza święta, a potem przemarsz Korowodu Dożynkowego na Plac Główny, występ zespołu Wood& Brass Band - tak rozpocznie się zabawa dożynkowa w Słasinie. Zaplanowano atrakcje dla dzieci i loty balonem. Gwoździem programu, o 21. będzie koncert twórcy przeboju "Ona by tak chciała", Ronnie`go Ferrari, po którym rozpocznie się dyskoteka pod gwiazdami.Piwnica pod Baranami, Raz Dwa Trzy i zespół Tymczasem wystąpią podczas wydarzenia "Dolina Dolnej Odry Poezją Śpiewana". Spotkanie to także okazja do roztrzygnięcia konkursu kulinarnego "Nasze smaki", na miejscu stanie strefa zabaw dla dzieci i gastronomiczna. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.Na uczestników czekać będzie darmowy płyn i bańkowe zabawy. Dzieciaki ucieszą się z dmuchańców i słodyczy. Organizatorzy przygotują też mnóstwo gadżetów do puszczania baniek. Udział bezpłatny.Siostry Kępisty wystąpią w Policach w sobotę. Spotkanie w ramach cyklu Muzyczne MOKarte. Szczecinianki muzyką zajmują się od dziecka. Julia - absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim - pisze teksty, śpiewa, gra na wiolonczeli oraz ukulele. Maria - absolwentka kilku kierunków na Akademiach Muzycznych - jest wszechstronnym muzykiem, grającym na instrumentach perkusyjnych, fortepianie oraz flecie poprzecznym, jednak jej głównym instrumentem jest wibrafon.Koncert odbędzie się na scenie plenerowej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.Francuską komedię "Facet na Miarę" zobaczymy na parkingu centrum handlowego Atrium Molo w sobotę wieczorem. To miłosna przygoda młodej prawniczki i czarującego wielbiciela "czerpania radości z życia". Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.W sobotę klub After Ego zaprasza na Bass Planet Session. Podczas imprezy będzie można usłyszeć breakbeat, electro czy techno. Line up mocno berliński - Martin Telemann, Play Paul czy Elek Bommes.Ze szczecińskich akcentów Cherry, który w listopadzie po raz kolejny zagra na festivalu Mayday w Katowicach.Hala Odra przy bulwarze Beniowskiego po raz kolejny otworzy dodatkową salę. Food court na Międzyodrzu w sobotę odwiedzi delegacja z Warszawy: Axis Operandi i MaL. W swoich DJ-setach poszukują pomostu pomiędzy głębokim, transowym, minimalistycznym, nasączonym miejscami ambientem techno, a połamanymi bądź też plemiennymi bitami.Coniedzielne spotkanie miłośników ręcznie wyrabianych smakołyków, napitków, gadżetów, kiemarsz książek, giełda winyli.Na Szczecińskim Bazar Smakoszy w niedziele będzie można kupić smakołyki z Gospodarstwa rodzinnego Agnieszki i Leszka Jägerów. Oprócz hitowej cukinii, będą to najlepsze faworki, kultowe racuchy z jabłkami, genialna lemoniada z pokrzywy, dżemy i syropy.Zabawa pod hasłem „Co w trawie piszczy" podczas której dzieciaki przygotują grzechotki z materiałów papierowych i plastikowych. Potem wspólnie zagrają koncert. Zajęcia poprowadzi instruktor. W południe wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej KRĄG. To będą pieśni i tańce ludowe.Czwarta edycja spaceru „w ciemności”. Do Podziemnej Trasy Turystycznej wchodzimy bez latarki w 2-3 osobowych grupach. Wydarzenie bezpłatne, ale obowiązują zapisy. Sugerowany wiek uczestników - conajmniej 12 lat.Dożynki Ogólnopolskie „Wdzięczni polskiej wsi” to degustacja lokalnych potraw, występy zespołów ludowych, piknik rodzinny i zabawy dla dzieci. Będą też występy zespołów Milano i Pectus.„Niebieska niedziela" pod takim hasłem odbędzie się festyn w Łobzie. Oprócz konkursów z nagrodami, dmuchańców, waty cukrowej i przysmaków z grilla zaplanowano pokaz sprzętu policyjnego, znakowanie rowerów, pokazy pierwszej pomocy oraz spektakl TEATRU GWITAJCIE „Bezpieczne Miasto". Start w niedzielę o 13.W Szczecinie wakacje żegnać będą uroczyście m. in. mieszkańcy Śródmieścia. Na godzinę 15. zaplanowano tam start zabawy na podwórku przy ulicy Jagiełły 4. Z koncertem wystąpi Stowarzyszenie Środek, dla najmłodszych gry i zabawy, kiermasz książek, pokazy cyrkowych sztuczek. Dla smakoszy - placki ziemniaczane, grill, słodkości i lody. O 20. rozpocznie się seans Kina pod chmurką, ma to być film na podstawie twórczości Stanisława Lema.Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzynie zaprasza na koncert zespołu Mierzynianki. Panie zaplanowały poczęstunek, prezentacje strojów Pyrzyckich, a po rozdaniu śpiewników - wspólny koncert pieśni i przyśpiewek pozyskanych od mieszkańców.