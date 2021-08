"Z domu na podwórko", czyli doceniona m.in. skakanka i gra w kapsle [ZDJĘCIA]

Zabawy podwórkowe odbywały się na boisku szkolnym przy ul. Narutowicza w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Zabawy podwórkowe odbywały się na boisku szkolnym przy ul. Narutowicza w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Zabawy podwórkowe odbywały się na boisku szkolnym przy ul. Narutowicza w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Zabawy podwórkowe odbywały się na boisku szkolnym przy ul. Narutowicza w Świnoujściu. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

"Z domu na podwórko" to projekt sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego; wybrali go świnoujścianie. W piątek najmłodsi mogli uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu realizowanym w ramach zwycięskiego projektu.

Zabawy podwórkowe odbywały się na boisku szkolnym przy ul. Narutowicza w Świnoujściu. To pierwsze z wydarzeń realizowanych w ramach projektu.



- Bawimy się tu dzisiaj na imprezie "Z domu na podwórko", na którym dzieci uczą się gier podwórkowych. Będzie sześć festynów, to jest pierwszy z nich - powiedział Kamil Janta Lipiński z Fundacji Speak Up.



O gry podwórkowe pytała reporterka Radia Szczecin.



- Ja znam właśnie sznur, chłopa, w zbijaka często graliśmy, w skakanki i w kapsle też gramy. Pani nas nauczyła w drugiej klasie. - Ja gram dużo w piłkę nożną i w ogóle nie skakałem na skakankach - żadnych - mówili uczniowie.



- Sama z ciekawości przyszłam. To były moje zabawy z dzieciństwa, także chętnie sobie przypomnę - dodała, dorosła już uczestniczka imprezy.



Kolejne zabawy podwórkowe odbędą się 1 września przy szkole nr 4.