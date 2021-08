Wyróżnienia dla dbających o zabytki [ZDJĘCIA]

Nagrody wręczono podczas inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Władze województwa wyróżniły tych, którzy w naszym regionie dbają o zabytki. Nagrody wręczono podczas inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

Wyróżnień było dziewięć, a jakie kryteria obowiązywały przy wyborze laureatów - zdradza Maria Witek, dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.



- Jeśli ktoś utrzymuje wspaniale chałupę dbając o nią jako właściciel, nie docieplając jej od zewnątrz, nie malując w krzykliwe kolory, jeżeli księża dbają o wspaniałe kościoły razem z radami parafialnymi, razem z mieszkańcami, jeżeli mamy wspaniałą stellę dziękczynną w Krępcewie..., czy ktoś wie, że opiekuje się nią Agrofirma Witkowo?! Pracując w terenie, jako instytucja kultury, która stale monitoruje dziedzictwo kulturowe Pomorza Zachodniego widzimy, co dzieje się dobrego, a co złego - zaznaczyła.



Wśród wyróżnionych znalazło się Muzeum Pamiątek po Pierwszej Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach.



- Naszym ostatnim nabytkiem są zdjęcia i oryginalne dokumenty pani Zofii Cygan, która spoczywa na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach. Tu ciekawostka: na tym cmentarzu spoczywają tylko trzy kobiety. A my znamy jej całą historię dzięki uprzejmości rodziny, która postanowiła oddziałowi w Starych Łysogórkach przekazać dokumenty - zaznacza dyrektor muzeum, Michał Dworczyk.



Honorowe nagrody pod nazwą "Swojskie Zabytki" wręczono w pałacu w Przelewicach.