Każde dziecko szczepione w szkole będzie kwalifikowane przez lekarza

W trzecim tygodniu września rozpoczną się szczepienia przeciwko koronawirusowi dzieci w szkołach.

W placówkach podawanie preparatów nadzorował będzie lekarz - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.- Każde z dzieci będzie kwalifikowane przez lekarza. Przypomnę, że w systemie powszechnym taka możliwość, jak i zaszczepienia, była możliwa zarówno przez pielęgniarkę, ratownika czy inne zawody medyczne. W przypadku dzieci, ze względu na tę konieczność zwiększonego bezpieczeństwa, będzie obecny lekarz - mówił minister zdrowi.Szczepienia będą koordynowały punkty szczepień - dodał Niedzielski.- Specjalny punkt znajdujący się na terenie szkoły, bądź punkt wybrany przez dyrekcję szkoły, będzie obsługiwał w tym zakresie wykonywania szczepień. W międzyczasie dyrektorzy czy nauczyciele będą zbierali deklaracje od rodziców dzieci na temat zgody na szczepienie - mówił Niedzielski.Minister zdrowia dodał, że nie ma na razie opcji by zmieniać decyzję co do nauki w nowym roku szkolnym. Rozpocznie się ona stacjonarnie.