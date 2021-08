Królik się znudził, więc zostawili go pod śmietnikiem [ZDJĘCIA]

fot. Straż Miejska w Szczecinku fot. Straż Miejska w Szczecinku

W Szczecinku strażnicy miejscy zostali wezwani do nietypowej interwencji. Przy śmietniku leżała klatka, w której znajdował się królik domowy.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zwierzątko zostało porzucone przez właścicieli, którym króliczek znudził się jako przysłowiowa maskotka.



- Królik domowy został tam po prostu wyrzucony, po prostu się znudził, przestał sprawiać frajdę. Ktoś w ten sposób pozbył się zwierzaka z domu. Królik oczywiście został przewieziony przez nas do schroniska dla zwierząt, gdzie pozostał. Jeśli znajdzie się ktoś, kto będzie chciał go zaadoptować, to schronisko bardzo chętnie powierzy opiekę nad tym króliczkiem - mówił Grzegorz Grondys, komendant straży miejskiej w Szczecinku.



Jeżeli ktoś chciałby zaadoptować króliczka wystarczy się skontaktować z schroniskiem dla zwierząt w Szczecinku.