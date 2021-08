Festyn na osiedlu? Wykorzystaj szansę i "spisz się"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Podczas sobotnich festynów, organizowanych przez szczecińskie Rady Osiedli, będzie można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym.

Od godziny 13:00 do 20:00 na Wyspie Puckiej, dokładniej na terenie rekreacyjnym przy ul. Marynarskiej, natomiast od godziny 13:00 do 18:00 - w Parku Chopina.



W wypełnieniu formularza pomogą pracownicy Gminnego Biura Spisowego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia, potrwa do 30 września. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w nim jest obowiązkowy.