Przygotowania do dożynek w Bobolicach. "Wszystko świeże i smaczne" [ZDJĘCIA]

Smażą, pieką, gotują - w pocie czoła przygotowują na dożynki przepyszne potrawy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chmielnie są na ostatniej kulinarnej prostej w przygotowaniach do niedzielnych ogólnopolskich dożynek w Bobolicach.

Podczas święta rolników będą częstować gości własnoręcznie robionym bigosem, chlebem ze smalcem, gołąbkami i krokietami. Pokazowym daniem będą pierogi ruskie i z mięsem.- Robię ciasto do pierogów i wykrajam szklanką. - Tworzymy naleśniki do krokietów, pyszne. - Przygotowania trwają od tygodnia, ale jedzenie zostawiliśmy na koniec, by było świeże i smaczne - mówią gospodynie.- Od nas poszły już tysiące pierożków. Będziemy mieli stoisko z naszymi potrawami, gdzie będziemy dawać je do degustacji gościom, którzy przybędą na dożynki - mówi Iwona Witkowska z Kół Gospodyń Wiejskich w Chmielnie.Podczas ogólnopolskich dożynek w Bobolicach swoje potrawy i rękodzieła na stoiskach zaprezentuje koło pięćdziesięciu Kół Gospodyń Wiejskich z całego kraju.