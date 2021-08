Radni z Nowogardu zapowiadają podwyżki dla strażaków OSP [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Jest szansa, że Strażacy Ochotnicy z Nowogardu zarobią więcej. To dzięki podwyżce ekwiwalentu.

Decyzję w tej sprawie podjąć mają radni w trakcie nadzwyczajnej sesji, która odbędzie się już za kilka dni - mówi Marcin Nieradka, przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie.



- Ten ekwiwalent wynosi w tej chwili 18 złotych. Natomiast po podwyżce, po sesji 2 września, będzie wynosił 25 zł. To nie są duże pieniądze. Ochotnicza Straż Pożarna wymaga jeszcze więcej nakładów. Natomiast ta stawka, którą wprowadzimy, ma swoje ograniczenia ustawowe - mówi Nieradka.



Zapowiedź podwyżki ekwiwalentu to dobra wiadomość - uważa Andrzej Kania z OSP Wyszomierz. Dodaje jednak, że problemem do rozwiązania przez radę pozostają nadal warunki pracy strażaków ochotników z całej gminy.



- Problemem jest kwestia sprzętu, zaplecza, pomieszczeń socjalnych. I tu niejako wychodzimy w stronę kolegów. Jako radny mogę im obiecać, że będę pilotował na sesji budżetowej, żeby te środki zapewnić, aby w końcu zapewnić im odpowiedni standard - mówi Kania.



Na terenie gminy Nowogard działa w sumie pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.