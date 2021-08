Fot. Iwona Mazurek-Orłowska Fot. Iwona Mazurek-Orłowska

Red Lips i Afromental zagrają w niedzielę w Stargardzie na zakończenie trzydniowych koncertowych Dni Stargardu.

Wielka muzyczna impreza trwa od piątku. Na scenie pojawili się m.in. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, zespół Happysad, a także grupa muzyczna Muchy, której wokalista Michał Wiraszko pochodzi ze Stargardu.



To, jak bawią się stargardzianie sprawdziło Radio Szczecin: - Bardzo dobrze się bawimy. - Fajna zabawa, my dopiero przyszłyśmy. Muzykę nawet z daleka słychać dobrze. Super koncert. - Czekamy do jutra na Red Lips.



Na brak atrakcji nie będą też narzekać dzieci. Jest popcorn, bańki mydlane i malowanie twarzy. Początek niedzielnego koncertu o 18:30 na placu przy Młodzieżowym Domu Kultury.