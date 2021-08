Na Węźle Kijewo będzie "po staremu"

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Wraca stara organizacja ruchu na szczecińskim Węźle Kijewo. Kierowcy przejadą pod wiaduktem jednym pasem.

Chodzi o relację nad morze oraz w kierunku Kołbaskowa. Wszystko przez konieczność przebudowania drugiego odcinka jezdni. To oznacza, że prace będą prowadzone na równoległym do ruchu aut pasie.



Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od drugiego tygodnia września - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Jednocześnie uspokaja, że prace przy przebudowie Węzła Kijewo idą zgodnie z planem.



- Tej pracy jeszcze pozostało sporo, ponieważ do wykonania jeszcze jest dokończenie tego wiaduktu. Na DK10 dla jezdni w kierunku Stargard wykonanie tych dwóch wewnętrznych łącznic, które są zamknięte, czyli relacji Stargard-Kołbaskowo oraz Świnoujście-Stargard - dodaje Grzeszczuk.



Węzeł Kijewo ma być planowo gotowy w połowie przyszłego roku. Więcej o nowej organizacji ruchu w tym miejscu o godzinie 16:00 w audycji "Lato Kierowców".