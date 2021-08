Ogólnopolskie dożynki w Bobolicach, to dobry czas podsumowań dla rolników, jak poszły im tegoroczne zbiory na polach.

Jednym z nich jest Mieczysław Marcinkowski, rolnik ze wsi Sierakowo w kujawsko-pomorskim. Jak mówi rolnik, jego tegoroczne zbiory zbóż były lepsze niż w ubiegłym roku i do tego bardzo obfite.- Uprawiam pszenicę i jęczmień. Żniwa w tym roku poszły sprawnie, pogoda dopisywała. Plony były dosyć przyzwoite, lepsze jak w zeszłym roku. Wiosna była zimna i wilgotna, jak jest dobra wilgotność, więc w naszym województwie dosyć obrodziło - opowiada Marcinkowski.Dożynki to najważniejsze święto dla polskich rolników, a te ogólnokrajowe w Bobolicach potrwają do późnych godzin wieczornych.