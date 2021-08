Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

To ostatnia sierpniowa niedziela, więc mieszkańcy regionu tłumnie wracają więc z wakacyjnych wypadów.

Godz. 15.00

Ogromy korek na drodze ekspresowej S3. Zaczyna się kilka kilometrów za obwodnicą Goleniowa i ciągnie się niemal do zjazdu do centrum Szczecina, czyli do Węzła Kijewo. Zator ma kilkanaście kilometrów.



Godz. 14.00

Korek na trasie S3 ma już kilkanaście kilometrów długości. Zator zaczyna się jeszcze przed Goleniowem, a kończy się na wysokości Zdunowa.