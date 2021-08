Medale dla gospodyń. "Jesteśmy szczęśliwe i dumne z tego wyróżnienia" [ZDJĘCIA]

Podczas dożynek w Bobolicach za pielęgnowanie tradycji oraz przekazywanie ich przyszłym pokoleniom premier Mateusz Morawiecki wręczył Kołom Gospodyń Wiejskich medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Dostało je wiele kół z zachodniopomorskiego, w tym m.in. z Wierzbięcina koło Nowogardu.- To wielki zaszczyt i radość, że zostałyśmy docenione jako koło. Fajnie, że ktoś zauważył to, że się staramy, współpracujemy z naszymi koleżankami z kół z pobocznych wioseczek. - Jesteśmy szczęśliwe, ale przede wszystkim dumne z tego wyróżnienia. Bardzo dziękujemy za to panu premierowi - mówiły gospodynie.Ogólnopolskie święto "Wdzięczni Polskiej Wsi", którego inicjatorem jest premier Mateusz Morawiecki, odbywa się od 2018 roku.Ogólnopolskie dożynki w Bobolicach będą trwały do późnego wieczora.