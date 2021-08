Baltic Pipe dostarczy gaz z szelfu norweskiego poprzez Danię do Polski. źródło: https://www.baltic-pipe.eu/pl/budowa/gazociag-podmorski/#

Baltic Pipe dostarczy gaz z szelfu norweskiego poprzez Danię do Polski. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

W Pogorzelicy ma się w poniedziałek rozpocząć operacja wciągania fragmentu gazociągu Baltic Pipe na brzeg.

Znajdzie się on w 600-metrowym tunelu, który wydrążono pod plażą i wydmami. Operacja zostanie przeprowadzona z morza.Baltic Pipe dostarczy gaz z szelfu norweskiego poprzez Danię do Polski. Będzie on m.in. spalany w budowanych w Elektrowni Dolna Odra - największych w Polsce - turbinach gazowo-parowych.