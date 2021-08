Parawany i paragony - Radio Szczecin dziś w Rewalu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rozdajemy parawany za paragony w Rewalu - na miejscu pracuje zespół Radia Szczecin. Zachęcamy turystów do zabierania potwierdzeń ze sklepów.

Przy okazji pytamy o plany urlopowe oraz wrażenia przyjezdnych, m.in. ze Śląska czy Podkarpacia, z wizyty nad polskim morzem.Pogoda nie sprzyja plażowaniu: w pasie nadmorskim pada deszcz. Prędkość wiatru osiąga nawet 35 kilometrów na godzinę. Spacerowiczów jednak nie brakuje.- Od środy ma być ładnie, podobno... - przekonywał jednego z nich reporter Radia Szczecin.- Ale w środę, to my już będziemy w domu - odparł.- A skąd przyjechaliście?- Z Lubawki, spod Kamiennej Góry.- A jak pogoda?- Pół na pół, a nawet 60 procent dobra, aż do dzisiaj.- Ale jodu się można nawdychać!- Oczywiście! - potwierdził.- Zabieracie paragony ze sklepów? - dopytywał nasz reporter.- Zawsze. Po to, żebym wiedział, ile wydałem - odpowiedział kolejny turysta.- A "paragony grozy" to prawda?- Tutaj, w Rewalu - nie. Może dlatego, że jest koniec sezonu, ale myślę, że to było przesadzone. W każdym razie my tego nie doświadczyliśmy.- Zabieram paragony, żeby sprawdzić, czy pani na kasie mnie prawidłowo naliczyła - dodała następna turystka.Akcja "Parawany za paragony" organizowana jest przez Krajową Administrację Skarbową oraz Ministerstwo Finansów. We wtorek ostatni jej dzień - dziennikarze Radia Szczecin wybiorą się do Świnoujścia.