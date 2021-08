Nielegalne leki na potencję nie trafią na rynek

Nielegalne leki z Wielkiej Brytanii nie trafią na polski rynek. Transport zatrzymała zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa.

2,5 tysiąca tabletek przesłał jeden odbiorca w dwóch partiach. To preparaty na potencję. Nadawca zadeklarował, że wysyła suplementy diety i witaminy. Ich wartość to prawie 35 tysięcy złotych. Najprawdopodobniej były kolportowane do sprzedaży w Polsce.



Osobom wprowadzającym do obrotu produkty lecznicze bez pozwolenia na dopuszczenie

do obrotu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.