Dzieci pod kątem SMA można zbadać również w szpitalu na Pomorzanach

Położna pobiera krew na specjalną bibułkę – w kierunku badań m.in. na SMA, mukowiscydozę, fenyloketonurię. Fot. SPSK-2

Od połowy sierpnia, można to zrobić we wszystkich placówkach w regionie. SMA to rdzeniowy zanik mięśni, który można wykryć tuż po narodzinach.

Badania przesiewowe w kierunku SMA



- Największe korzyści osiąga się, kiedy leczenie wdroży się jak najszybciej, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Dlatego kluczowym jest, by wykrywać SMA już u noworodków. Szybkie wdrożenie leczenia u bezobjawowych pacjentów daje szansę na zahamowanie rozwoju choroby, a nawet zatrzymanie rozwoju SMA - mówi Barbara Michalczyk, neonatolog i pediatra ze szpitala na Pomorzanach.



Badania wykonywane są także m.in. w szpitalu Zdroje w Szczecinie.



