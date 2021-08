Martwe kury podrzucone w lesie. Straż Miejska szuka sprawcy

Martwe kury. Fot. Sm Szczecin

Szczecińska Straż Miejska szuka osoby, która podrzuciła ok. 30 martwych kur do lasu w szczecińskich Żydowcach.

Funkcjonariusze otrzymali informację od jednej z mieszkanek. To co zastali na miejscu zaskoczyło ich. Ptaki były opierzone, najprawdopodobniej pochodziły z hodowli - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie Joanna Wojtach.



- Niejednokrotnie byliśmy świadkami takich zdarzeń, jak porzucanie martwych tusz drobiowych. Ale to były produkty przeterminowane, które pochodziły z różnych sklepów - mówiła Wojtach.



Strażnicy apelują o pomoc w dotarciu do sprawcy, kury zostały znalezione przy ul. Pabianickiej.



- Wykonaliśmy rozpytanie okolicznych mieszkańców, czy wiedzą może o jakiejś hodowli. Nikt nic nie wie - mówiła rzeczniczka Straży Miejskiej.



Martwe ptaki zabrała specjalistyczna firma. Sprawą zajmuje się też inspekcja weterynaryjna i sanitarna.