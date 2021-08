Nowy Zakład Opieki Długoterminowej ruszył w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

We wtorek w Świnoujściu pracę rozpocznie nowy Zakład Opieki Długoterminowej za 38,5 mln zł. To jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w województwie.

W nowym ZOD znajdują się 83 łóżka. Do tej pory, miasto dysponowało jedynie 34 miejscami dla osób przewlekle chorych.



Anna Szablewska, dyrektorka obiektu zapewnia, że inwestycja była potrzebna: - To taki zakład, w którym pacjent przychodzi, by uzyskać polepszenie i to bez znaczenia, gdzie się wcześniej znajdował. Do nas powinien trafić z domu, gdzie na przykład nie ma opieki, jest często zaniedbany.



O taki obiekt, pracownicy służby zdrowia starali się długo.



Paweł Sujka, zastępca prezydenta Świnoujścia podkreśla, że lokalizacja nie jest przypadkowa: - Mamy tu dwie windy do obsługi tych pacjentów. Mogą wyjechać wózkami na dziedziniec i sobie odpoczywać. Za tymi oknami widać, jak spacerują sarny i jelenie, bo tu jesteśmy tak naprawdę w lesie.