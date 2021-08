Mama Ingi Niedźwieckiej z Przęsocina błaga o pomoc dla swojej córki

Od wielu miesięcy trwa zbiórka na terapię genową dla dziewczynki, która choruje na SMA, czyli zanik mięśni.Lek jest bardzo drogi, do zebrania jest w sumie ponad 9 mln złotych. Brakuje jeszcze prawie 2 mln.Zbiórka, w ostatnim czasie, bardzo zwolniła - mówi pani Paulina, mama Ingi. - Kochani błagam o pomoc, już tak niewiele zostało do końca. Już tyle wyciągnęliśmy, a teraz znowu zbiórka zwolniła. Bardzo was proszę o pomoc, zakończmy to, niech Ingusia już dostanie lek.Zbiórka trwa na portalu siepomaga.pl