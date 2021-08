Ostatnie szczepienia przy ul. Sowińskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zaszczepił się tam co dziesiąty mieszkaniec Szczecina. Powszechny Punkt Szczepień przy Sowińskiego kończy działalność.

Działał w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Od maja podano tam ponad 43 tysiące dawek preparatów przeciwko Covid-19. Na początku działalności chętnych było mnóstwo, w ostatnich tygodniach jednak zainteresowanie spadło.- Pod koniec musieliśmy zawęzić działalność; na początku - łącznie z weekendami - pracowaliśmy po 12 godzin obsługując ok. 800 pacjentów dziennie. Na koniec było ich tylko ok. 80 dziennie - informuje Małgorzata Szkup, koordynator punktu.Halę udostępnił Uniwersytet Szczeciński.- Jeżeli - odpukać, mam nadzieję, że nie - będzie taka potrzeba, że znowu trzeba będzie organizować w mieście, w Polsce masowe punkty szczepień - jesteśmy do dyspozycji. Jeśli taka potrzeba zajdzie nasze sale, hale, aule są do dyspozycji - zadeklarował rektor uczelni, prof. Waldemar Tarczyński.We wtorek przy ul. Sowińskiego zaszczepi się kilkunastu ostatnich chętnych.