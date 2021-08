Sprawdziliśmy, jak idzie remont kina "Tęcza"

Fot. Iwona Mazurek-Orłowska

Remont wałeckiego kina "Tęcza", połączony z rewitalizacją pobliskiego terenu wchodzi w kolejny etap.

Nie tylko wałeckie kino, ale także jego otoczenie zmieni się nie do poznania. Prowadzony od stycznia wewnątrz budynku remont, teraz - jak zapowiada burmistrz Maciej Żebrowski - przenosi się na zewnątrz.



- Kino "Tęcza" nabierze zupełnie nowej funkcjonalności. Za chwilę wchodzimy już na plac budowy na zewnątrz. To nie jest tylko remont kina, ale także otoczenia. Będzie rewitalizacja terenów przy kinie - dodaje Żebrowski.



Powstaną tam dwa place zabaw, siłownia zewnętrzna, pojawią się ławki i nowe oświetlenie. Zasadzona zostanie także zieleń. Za kilka dni rozpocznie się też montaż windy zewnętrznej na budynku Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.



Ta inwestycja zdecydowanie ułatwi mieszkańcom korzystanie ze znajdującej się na trzecim piętrze budynku świetlicy. Samo kino zyska nowe wyposażenie, a budynek przejdzie termomodernizację.



Po remoncie, powstanie w nim też świetlica dla dzieci i młodzieży z salą zabaw i salą do ćwiczeń. Będzie też przestrzeń biurowa dla organizacji pozarządowych. Cała inwestycja pochłonie 6,5 miliona złotych i powinna zakończyć się za półtora roku.